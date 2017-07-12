Арабские страны продолжат бойкот Катара

Четыре арабские страны: Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн — продолжат бойкот Катара вплоть до выполнения всех выдвинутых ранее требований в отношении терроризма и вмешательства во внутренние дела арабских государств, говорится в заявлении бойкотирующих Катар стран, которое приводит саудовский портал "Аль-Йоум".

"Существующие меры четырех стран будут продолжаться, пока катарские власти не возьмут на себя обязательство о выполнении справедливых требований по противостоянию терроризму и достижению стабильности и безопасности в регионе в полной мере", — говорится в документе.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования не реалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.