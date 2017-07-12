Румыния купит комплексы Patriot

Государственный департамент одобрил возможную сделку по продаже зенитно-ракетных комплексов Patriot Румынии, сообщает Рейтер со ссылкой на Управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Сумма контракта оценивается в 3,9 миллиарда долларов. Генеральными подрядчиками станут американские фирмы Raytheon и Lockheed Martin.

В апреле СМИ писали, что Румыния обратилась к США с запросом на закупку комплексов ПВО Patriot. Также сообщалось, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, должны войти шесть истребителей F-16.

В июле о соглашении с США о поставках ЗРК Patriot объявили в Польше. Первые комплексы, оснащенные новейшей системой управления огнем IBCS, должны оказаться в распоряжении Варшавы в 2022 году.