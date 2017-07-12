В Гаграх призвали выгнать армян, если Армения не признает Абхазию

В Абхазии усиливается недовольство действиями местных армян. На прошлой неделе в одной из групп социальной сети фейсбук был выложен пост, посвященный роли армянского батальона в грузино-абхазской войне в начале 1990-х годов.

Это не первое такое сообщение, однако в данном случае автором высказываний был реальный человек, ветеран и инвалид войны, вице-президент футбольного клуба ампутантов Джемал Барциц. На встрече ветеранов войны в Гаграх Барциц заявил, что бойцы армянского батальона, принимавшие участие в войне 1992-93-х годов, сражались вовсе не за независимость Абхазии, и цели у них были другие, пишет «Эхо Кавказа».

«Воевавшие в составе «батальона Баграмяна» выходцы из Армении очень даже нагрели руки, - говорил ветеран. - Кто тут остался, имеют отличные дома, а кто ушел, ушел не с пустыми руками. Они погибли не за независимость Абхазии, а за свое дело... Они по своей инициативе включились в эту войну, и знаю, что и с абхазскими военными, и с мирным населением они расправлялись с той же жестокостью, что и с грузинами».

Он отметил, что в последнее время абхазы оказались в невыгодном положении в Абхазии.

«У нас всего лишь функция обслуживающего персонала. Армяне говорят, что они старейшие жители, что помогали в вытеснении грузин, и теперь мы у них в долгу. Абхазия превратилась для них в источник бизнес-доходов, где можно купить и продать все, даже наркотики. Многие нищие армяне стали в Абхазии миллионерами и вносят отсюда крупную сумму в государственный бюджет Армении. Их количество в нашей стране ежедневно растет, однако армянские власти избегают политической поддержки Абхазии, чтобы не дразнить Грузию. Если власти Армении не признают независимости Абхазии, армянам придется покинуть здешние места».

В фейсбуке развернулась обширная полемика по поводу слов Джемала Барцица, который подтвердил, что выступал в Гаграх с таким заявлением. Естественно, в полемике активное участие принимали армяне. Глава армянской общины Абхазии Галуст Трапезонян заявил, что на это выступление должны отреагировать местные спецслужбы.

Впрочем, Трапезонян должен понимать, что к таким заявлениям абхазцев подталкивают поступки и выступления местных армян.

Haqqin.az уже сообщал, что недавно лидеры известной армянской сепаратистской организации «Крунк» объявили о создании армянской национально-культурной автономии» в пределах абхазского государства.

Авторы документа явно взяли на вооружение политический опыт и пропагандистские приемы, отработанные в свое время в Нагорном Карабахе. Те же заверения о том, что армяне являются коренными жителями этих земель и «с древнейших времен принимали активное участие в развитии абхазского государства». Озаботились армянские сепаратисты и территорией, которая должна отойти под их управление. Это - Гулрыпшский, Очамчирский и Ткуарчальский районы Абхазии. Всего-то…

О резком росте численности и влияния армянской диаспоры в Абхазии говорил не так давно и Владимир Жириновский, заявивший, что «Абхазия отдана на съедение армянам». Как видим, в Абхазии согласны с заявлением Жириновского и многим сложившаяся ситуация не нравится.