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Зарплата Руфата Асланлы – 65 тысяч манатов в месяц больше, чем президент

Автор: Отдел информации 

Глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы зарабатывает 65 тысяч манатов в месяц. Об этом пишет Moderator.az ссылаясь на зарплатную ведомость данной госструктуры.

Кроме того, заместители Руфата Асланлы зарабатывают по 38 тысяч манатов в месяц, а исполнительный директор Палаты  - 18 тысяч манатов.

Руфат Асланлы, глава Палаты надзора за финансовыми рынками

По 10 тысяч манатов ежемесячно получают директора департаментов, а зарплаты рядовых сотрудников варьируются в пределах 800-1500 манатов.

Стоит отметить, что это самые высокие официальные зарплаты среди государственных структур. Только на зарплату Руфата Асланлы и двух его заместителей ежегодно уходит 2 миллиона манатов.

Примечательно и то, что зарплата главы Палаты по надзору за финансовыми рынками в разы превышает зарплату президента страны и в 130 раз больше средней зарплаты по стране.

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