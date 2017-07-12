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Додон о вступлении Молдавии в Евразийский союз

 

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не исключает в перспективе членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Станем ли мы членами ЕврАзЭС на каком-то этапе – я это не исключаю. Я считаю, что это для Молдавии было бы правильно", — сказал президент в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.

Однако он подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать народ Молдавии. "Мы проведем референдум в нужный момент, народ скажет, как он видит свое будущее", — продолжил Додон. При этом, по его словам, если бы завтра было принято решение о проведении такого референдума, то большинство населения Молдавии высказались бы за Евразийский экономический союз.

Президент Молдавии отметил, что Кишинев уже сделал несколько шагов для сближения с ЕАЭС.

В частности, он напомнил о подписании меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, подаче заявки на получения статуса наблюдателя в союзе, окончательное решение по которой, скорее всего, будет принято в октябре.

ЕврАзЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Членами ЕврАзЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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