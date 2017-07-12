Подписаться на уведомления
 

Новая группа турецких военных прибыла в Катар

 

Очередная группа турецких военных прибыла во вторник в столицу Катара, Доху. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление министерства обороны Катара.

По данным телеканала, оборонное ведомство эмирата проинформировало о прибытии в Доху пятой по счету группы военнослужащих из Турции, численность и база, где они будут расквартированы, не уточняется.

30 июня в Минобороны Катара сообщили о прибытии турецких военнослужащих на американскую военную базу Эль-Удейд в Дохе, где размещено 11 тысяч военнослужащих США и стран возглавляемой Вашингтоном контртеррористической коалиции. Как отметили тогда в ведомстве, турецкие военнослужащие присоединятся к уже размещенным в катарской столице силам.

Прекращение военного сотрудничества Катара с Турцией, в том числе закрытие турецкой военной базы в Дохе - одно из 13 требований, предъявленных разорвавшими с эмиратом арабскими странами для выхода из кризиса. В Анкаре заявили, что намерены и дальше придерживаться договоренностей с Катаром, в Дохе также ответили отказом.

Как стало известно ранее, президент Турции Тайип Эрдоган планирует нанести серию визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт после 15 июля с целью налаживания диалога между участниками дипломатического скандала.

187 просмотров


Старости
Трамп и Наталья Весельницкая
Трамп и Наталья Весельницкая наш комментарий
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°
15 Июл 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9386 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Зачем нам такая диаспора? задается вопросом депутат
Что в Украине поменяется для граждан Азербайджана? комментирует посольство Украины в Баку
«Азербайджан обнаглел» реакция Еревана на встречу глав МИД
Новая группа турецких военных прибыла в Катар
Нигерия без президента наш комментарий
Додон о вступлении Молдавии в Евразийский союз
Зарплата Руфата Асланлы – 65 тысяч манатов в месяц больше, чем президент
В Гаграх призвали выгнать армян, если Армения не признает Абхазию
Румыния купит комплексы Patriot
Арабские страны продолжат бойкот Катара
Нефть продолжает дорожать
В Сирии убит российский офицер
Гурбан Гурбанов о разгромной победе «Карабаха» «Теперь в Тбилиси меня вспомнят»
Трамп восхищен открытостью своего сына
«Карабах» забил 5 голов чемпиону Грузии Лига чемпионов; видео; обновлено
Официальный Берлин: «Мы не знаем, чему и кому верить в администрации Трампа»
МИД Азербайджана: «ОБСЕ просто хочет снизить напряженность в Карабахе»
В России полицейский расстрелял бывших тещу и тестя
Леонид Якубович на матче «Карабаха» «Все феноменально, я даже завидую»; фото
Обсуждается проведение встречи Алиева и Саргсяна обновлено 01:40
В Британии компенсацию за Brexit назвали грабежом
Турция отправила в Катар 200 грузовых самолетов
Украинский суд арестовал российских пограничников
Радикалы пришли на суд над Бабеком Гасановым в Одессе фото
Трамп-мл.: "Арас и Эмин и познакомили нас с Весельницкой" фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться