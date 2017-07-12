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Нигерия без президента наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Мохаммаду Бухари формально занимает пост главы государства, но в стране его давно не видели. Основную часть времени президент проводит за границей, где проходит его лечение. Чаще всего говорят о его пребывании в Лондоне. При этом народу очень мало известно, чем же на самом деле болен 74-летний лидер.

В центре Мухаммад Бухари

Случайно проскочила лишь информация о том, что ему проводилось переливание крови. Многие считают, что у него рак. Жена президента Айша пытается всех убедить, что ее супруг далеко не так болен, как об этом говорят, но тот давно исчез с экранов телевизоров, и дикторы лишь зачитывают с бумаги какие-то его ритуальные обращения по возникающим поводам. Когда попытались прокрутить аудиозапись с обращением Мохамаду Бухари, нельзя было скрыть, как слаб голос президента.

Такая ситуация не способствует стабильности в стране, где идет уже много лет настоящая война с террористами из группировки «Боко харам», присягнувшими на верность «Исламскому государству»; где наблюдается серьезный спад экономики и высокая безработица; где никак не удается построить хозяйственную модель, которая бы позволила снизить зависимость Нигерии от нефтедобычи.

Когда в 2015 году страна проголосовала за Мохаммуду Бухари в противовес тогдашнему президенту Гудлаку Джонатану, поскольку увидела в нем именно сильную руку, человека, способного навести порядок в стране, которая начала тонуть под грузом проблем. Дело в том, что Бухари уже руководил Нигерией, придя к власти в результате военного переворота в 1983 году. Тогда генерал-майор Бухари, командовавший бронетанковой дивизией, посчитал нужным взять управление в свои руки, поскольку посчитал гражданское руководство недопустимо коррумпированным.

Предпринятые им тогда жесткие меры экономии и дисциплины на государственной службе не смогли сократить объемы коррупции в Нигерии, и в 1985 году Бухари в свою очередь был свергнут, на этот раз генералом Ибрагимом Бабангудой. Но что-то в памяти народной осталось, что позволило ему спустя тридцать лет бороться за президентский пост, имея репутацию честного лидера и непримиримого борца с коррупцией. Здоровье, однако, подвело, и нигерийцам не удалось увидеть нового Бухари в действии. Такая ситуация в Нигерии возникает не впервые.

Умару Яр-Адуа, ставший президентом в 2007 году, тоже значительную часть своего правления проболел, пока не умер в 2010 году. Если Бухари не доживет до конца своего президентства, остаток срока будет править нынешний вице-президент Йеми Осинбайо. Но для страны, где очень сильны раздел между мусульманским севером и христианским югом, а также клановые и племенные различия, всякая неопределенность во власти грозит обострением внутренней борьбы за нее со всеми возможными осложнениями. И это на фоне, как говорилось выше, тяжелой экономической обстановки и постоянной партизанской войны с радикальными исламистами.

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