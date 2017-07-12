Встреча глав МИД Азербайджана и Армении, организованная при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сопровождалась сильным эмоциональным фоном. Азербайджан всколыхнула гибель двухлетней девочки и ее бабушки в результате обстрела с армянской стороны. В Армении же возмущены поставкой Азербайджану очередной партии российского вооружения. И, кроме того, пытаются включить «НКР» в переговоры.

В Ереване звучат обвинения даже в адрес … первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина, который известен своей открытой проармянской позицией. В беседе с газетой «Жоховурд» Затулин коснулся процесса урегулирования карабахского конфликта, отметив, что самой большой ошибкой Армении было оставить «НКР» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) за пределами переговорного процесса.

В беседе с Tert.am председатель партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян отметил, что было бы лучше, если Затулин вместо того, чтобы сваливать вину на Армению, обратился бы к сопредседателям МГ ОБСЕ, руководству РФ и потребовал бы, чтобы «НКР» вернулся за стол переговоров.

«С 1994 года по сей день армянская сторона пошла на два крупных компромисса: один – заключение соглашения о прекращении огня в 1994 году, когда были отмечены военные успехи и можно было бы освободить больше территорий, но послушали совета посредников, в том числе РФ. Это было величайшей уступкой.

Вторая, практически, эквивалентная уступка, на которую армянская сторона согласилась - участие Армении в переговорах вместо «НКР», в расчете на то, что Азербайджан должен сделать определенные уступки, но мы увидели, что Азербайджан еще больше обнаглел», - заявил Исагулян.

В свою очередь представитель Центрального комитета АРФД «Арцаха» Давид Ишханян заявил о невозможности переговоров, пока к ним не подключится Карабах.

Что касается российского оружия, то, по мнению эксперта Армянского центра политических и международных исследований Рубена Меграбяна, Россия своими действиями нарушает баланс между Арменией и Азербайджаном.

А бывший омбудсман Армении Лариса Алавердян вообще превратилась из голубя в ястреба, заявив о… необходимости принудить Азербайджан к миру.

В свою очередь, первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, руководствуясь странной логикой, заявил, что представление Армении со стороны Азербайджана в качестве агрессора, провокатора или наступающей стороны практически невозможно, поскольку это называется распространение ложной информации… В конце концов, всем ясно, что как четверть века назад, так и сейчас, именно Азербайджан является агрессором», - сказал он. Логика более чем странная, ведь ООН призывает вывести из оккупированных территорий армянские войска.

Далее Закарян, уверив, что Армения готова вернуться к активному переговорному процессу, пригрозил Азербайджану. Мол, режим прекращения огня необходимо сохранять безоговорочно, «иначе ни одно нарушение или посягательство не останется безответным».

Рассуждают армянские аналитики и о том, что из-за России «рубеж» линии соприкосновения кардинально изменился. Речь все о той же партии новых вооружений, включая тяжелую артиллерийскую установку «Солнцепек» ТОС-1А с усовершенствованными ракетами МО.1.01.04М, дальность действия которых более 6000 м. Старые модификации «Солнцепека» достигали только 3500 м., отмечает «Лрагир».

Армянские эксперты не скрывают своей убежденности в том, что война в Карабахе неизбежна и в ней, по мнению аналитиков, заинтересована Россия, желающая ввести войска в зону конфликта. А для этого, мол, и нужна война и затем обращение сторон с просьбой остановить ее.

В целом на сегодняшние переговоры стороны вышли на диаметральных позициях. Армения хотела обсудить механизмы сдерживания и статус «НКР». Азербайджан готов вести переговоры о выводе армянских войск и урегулировании в рамках территориальной целостности…