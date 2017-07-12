В соответствии с правилами Евросоюза, посещать объединенные им страны без виз могут только обладатели биометрических паспортов. Поскольку безвизовый режим ЕС с Украиной уже вступил в силу, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил внедрить процедуру сбора биометрических данных для всех въезжающих в страну иностранцев.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», - заявил на заседании СНБО президент Порошенко.

Система биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрение электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину в отношении граждан России начнет действовать уже с января 2018 года.

«Понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан», - заявил по итогам заседания СНБО секретарь Совета Александр Турчинов.

Будут ли новые правила въезда в Украину распространяться на граждан Азербайджана, и если да, то с какого времени? С таким вопросом haqqin.az обратился к советнику Посольства Украины в Баку Валентине Волковой.

Украинский дипломат сообщила, что посольство пока не получало никаких инструкций своего МИД относительно посещения страны гражданами Азербайджана.

«Азербайджан для нас дружественная страна, и между пограничными службами наших стран имеется прекрасное взаимодействие. Азербайджанские как ездили в Украину беспрепятственно, так могут ездить и сейчас. Для них не предъявляются никакие ограничения. Вместе с тем, если будут какие-то изменения, мы на сайте посольства обязательно поставим в известность об этом граждан Азербайджана», сказала В.Волкова.

Отметим, что в Азербайджане уже идет процесс замены обычных загранпаспортов на биометрические паспорта. Обладателями такого документа уже стали более миллиона наших граждан. А со временем и удостоверение личности будут заменены биометрическими паспортами, где фиксируются опечатки пальцев, параметры сетчатки глаза и голоса. Внедрение новых паспортов, по мнению специалистов, позволит облегчить процессы, связанные с борьбой против организованной преступности и нелегальной миграции.