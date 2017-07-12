Слабая, если не сказать - никакая реакция азербайджанской диаспоры на гибель мирных граждан в селе Алханлы показала удручающую ситуацию в азербайджанских зарубежных обществах.

Таково однозначное мнение депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, которое он высказал haqqin.az.

«Неадекватная реакция на трагедию в Алханлы свидетельствует о необходимости смены формы и содержания азербайджанской диаспоры. У нынешних азербайджанских диаспорских организаций, как правило, заготовлен план на два-три мероприятия в году, которыми они и ограничиваются. Собирается человек 10-15 по памятным дням - трагедия Ходжалы, 20 Января и по праздникам – обычно Новруз байрамы и проводят в зависимости от случая пикет или собрание. Вот и вся диаспорская деятельность. А между тем, чтобы собрать на улице европейского города 10 человек, вовсе не нужна диаспора. Могли бы сделать это и сотрудники наших посольств, хотя, впрочем, в большинстве своем наши дипломаты относятся к работе в миссии как к исключительно хорошей возможности отдохнуть, погулять по заграницам и совершить шоппинг», - горько констатирует депутат.

У Азербайджана есть все условия для создания качественно новой диаспоры, для которой стратегической задачей было бы избрание в муниципальные органы, городские администрации и другие государственные структуры страны пребывания, уполномоченные принимать политические решения. Это во много раз эффективнее пресных пикетов или хилых собраний, которые проводят наши диаспоральные организации, так как дает возможность предпринимать конкретные шаги в достижении значимых целей.

«Пока не будет осуществлена глубокая реформа нашей диаспоры, на внутриполитической арене зарубежных стран будут заметны только армяне», - убежден Фазиль Мустафа.