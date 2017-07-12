Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа

Дональд Трамп-младший на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке летом прошлого года задал один единственный вопрос. Его интересовало, есть ли у адвоката финансовые документы, доказывающие, что Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) черпал средства из сомнительных источников. Об этом Весельницкая сообщила в интервью американской телекомпании NBC, фрагменты которого были опубликованы во вторник, передает ИТАР-ТАСС.

"Вопрос, который был задан мне, звучал следующим образом: имеются ли у меня финансовые документы, которые могут доказать, что фонды, используемые для спонсирования НКДП, поступают из неподобающих источников", - уточнила юрист.

По ее словам, таких документов у нее не было, поэтому она ответила, что "никогда не имела намерения собирать финансовые документы с такой целью".

"Я никогда никого не просила о конкретной встрече с Дональдом Трампом - младшим или с кем-то еще", - приводит NBC слова Весельницкой.