Глава ЦРУ: Иран хочет стать гегемоном на Ближнем Востоке

Иран стремится занять доминирующие позиции на Ближнем Востоке и является крупнейшим вызовом для США в данном регионе в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил во вторник вечером директор ЦРУ Майкл Помпео, выступая на мероприятии, организованном в пригороде Вашингтона в Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской НПО «Альянс разведки и национальной безопасности», сообщает ИТАР-ТАСС.

«В лице Ирана мы сталкиваемся с противником «на марше». В отличие от «Исламского государства» и его «халифата»-миража, Исламская Республика Иран является мощным государством, представляющим собой самого крупного в мире спонсора терроризма. Его сила и влияние продолжают расти, особенно в последние годы. Если смотреть на происходящее в Сирии, Йемене и Ираке, то можно увидеть угрозу», — отметил Помпео.

С его точки зрения, Иран «явно добивается того, чтобы стать державой-гегемоном в регионе».

«Несмотря на то, что в настоящее время мы концентрируем внимание на том, чтобы уничтожить ИГ, крупнейший вызов нам на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе представляет собой Иран, и ЦРУ будет играть центральную роль в отражении этой угрозы», — заявил глава ведомства.