В Баку на аэропортовской дороге произошло ДТП, в результате которого ранен высокопоставленный сотрудник ГАИ. Как сообщает АПА, автомобиль марки Range Rover врезался в «КамАЗ» техобслуживания дорог ОАО «Азеравтойол», осуществлявший на трассе мойку разделительных металлических ограждений.

Привлеченные к месту происшествия спасатели МЧС извлекли травмированного водителя, оказавшегося зажатым в салоне деформированного автомобиля, и передали по назначению.

По сообщению, пострадавшим является начальник отдела технического снабжения Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку капитан полиции 31-летний Гусейнов Джабир Фирдовси оглу.

Ведется расследование.