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Трамп и Наталья: скандал разгорается

 

Назначенный Министерством юстиции США специальный прокурор Роберт Мюллер проверит данные о встрече сына президента Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой и его переписку, которая свидетельствует о сборе компромата на Хиллари Клинтон. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее сын американского президента признался, что встретился с Натальей Весельницкой по настоянию певца и бизнесмена Эмина Агаларова.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором решением замглавы Минюста после того, как глава ведомства и генпрокурор Джефф Сешнс дистанцировался от расследования, указав на то, что встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. В середине июня СМИ узнали о том, что в расследование Мюллера включен и сам президент США Дональд Трамп.

Накануне, 11 июля, старший сын Трампа, Дональд-младший, представил данные о сборе компромата на Хиллари Клинтон - конкурента отца по предвыборной гонке. Он опубликовал в Twitter скриншоты переписки с пиарщиком Робом Голдстоуном, где тот утверждает, что компромат собирал "королевский прокурор" России. СМИ полагают, что речь идет о генпрокуроре РФ Юрии Чайке.

Компромат должна была передать адвокат Наталья Весельницкая, которая заявляла ранее, что никогда не действовала по поручению российских властей.

Источники CNN утверждают, что до публикации Дональда Трампа-младшего Минюст не знал в подробностях о взаимоотношениях между ним, Голдстоуном и Весельницкой.

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