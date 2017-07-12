В США предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу

Крупнейшая катастрофа в истории современной авиации чуть не произошла в аэропорту Сан-Франциско, где диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов, в каждом из которых находились пассажиры, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

По данным телеканала, инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера.

"Пилот по ошибке выстроился на посадку на рулежную дорожку C, которая идет параллельно посадочной полосе", — цитирует телеканал заявление федеральных авиационных властей. Сообщается, что диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет благополучно приземлился со второй попытки. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Если это правда, то произошедшее было очень близко к крупнейшей авиакатастрофе в истории", — цитирует телеканал заявление отставного капитана авиации компании United Airlines Росса Аймера.

"Если вы можете представить столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту, то можете предположить, как ужасно все это могло закончиться", — сказал Аймер.

Как сообщается, администрация аэропорта и местные власти продолжают расследование обстоятельств инцидента.