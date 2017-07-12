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Эльчин Гулиев дал протест России, ФСБ убрала Карабах

Автор: Отдел информации 

Пограничное управление ФСБ РФ в Армении внесло уточнение в сообщение, распространенное двумя днями ранее, о совместных учениях по предотвращению вторжения нарушителей в Армению и Нагорный Карабах.

Напомним, тогда говорилось о действиях элементов боевого порядка Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России в Армении и 2-го пограничного отряда ПВ СНБ Армении при поиске нарушителей государственной границы, пытающихся прорваться «вглубь территории Нагорного Карабаха».

«В соответствии с замыслом проведения тренировки, два условных нарушителя государственной границы, в ходе нарушения государственной границы из Исламской Республики Иран в Республику Армения, преодолели линейную часть сигнализационного комплекса, далее пересекли административную границу Республики Армения и НКР и предприняли попытку скрыться в горной местности»,  подчеркивалось в сообщении.

Данная информация и использованные формулировки вызвали протест в Баку, в связи с чем начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев направил официальное письмо главе Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации генералу армии Владимиру Кулишову.

По информации армянских СМИ, в ответ ПУ ФСБ РФ в Армении решило дать опровержение и поменять текст предыдущего сообщения.

«Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что при проведении на участке ответственности Мегринского пограничного отряда (армяно-иранский участок границы) тренировки сил и средств по осуществлению пограничного поиска отрабатывался их порядок действий по пресечению прорыва условных нарушителей из Исламской Республики Иран в Республику Армения»,  отмечается во втором варианте сообщения пресс-службы ПУ ФСБ в Армении.

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