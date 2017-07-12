Израильские военные застрелили двоих палестинцев

Двое палестинцев погибли в ночь на среду при столкновении в лагере беженцев с израильскими военными, которые проводили операцию на Западном берегу реки Иордан, передает официальное палестинское агентство ВАФА.

По словам израильских военных, войдя в лагерь беженцев Дженин, они попали под обстрел и открыли огонь в ответ на "непосредственную угрозу".

"Двое палестинцев были убиты израильскими оккупационными силами в столкновениях в лагере беженцев Дженин", — сообщает агентство.

По его данным, 21-летний местный житель скончался на месте от огнестрельного ранения в голову, второй мужчина, которому было 17 лет, умер в больнице.