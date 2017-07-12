Атамбаев назвал Киргизию раем для бизнеса

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с представителями крупнейших корпораций США назвал страну раем для бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в Бишкеке проходит первый бизнес-форум Кыргызстан – США, на котором присутствуют представители крупнейших американских компаний.

«Кыргызстан уже становится раем для бизнеса, свободной страной, где можно инвестировать и зарабатывать большие деньги, работая честно и прозрачно», — заверил Атамбаев.

Президент отметил важность налаживания прямых контактов с представителями крупного американского бизнеса. Он добавил, что приезд американской деловой делегации свидетельствует о растущем интересе бизнеса развитых стран к сотрудничеству с Бишкеком.