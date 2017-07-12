Директор отеля в Исмаиллы арестован из-за гибели отдыхающих

По делу о гибели двух людей в результате несчастного случая в центре отдыха Green House арестован директор отеля Эльхан Гасанов, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 7 июля в центре отдыха Green House в Исмаиллинском районе произошел несчастный случай (удар током в бассейне), в результате которого два человека погибли, еще двое получили травмы.

«В связи с данным инцидентом районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил безопасности труда, повлекшее гибель людей) УК Азербайджана. В ходе следственных мероприятий было установлено, что директор отеля Эльхан Гасанов грубо нарушил свои должностные обязанности», — отмечается в сообщении.

На основании этого Э.Гасанову предъявлено обвинение по статье 314.2, в отношении него применена мера пресечения арест.

«В настоящее время продолжаются следственные мероприятия», — подчеркивает Генпрокуратура.