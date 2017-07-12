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В Харьковскую область завезут нефть из Азербайджана

 

"Укргаздобыча" (УГД) купила все выставляемые компанией "Укртранснафта" 5 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light на электронных торгах на площадке Украинской энергетической биржи (УЭБ). Об этом сообщает OilNews. По данным издания, нефть будет перерабатывать входящий в состав "Укргаздобычи" Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская область).

По словам коммерческого директора "Укргаздобычи" Сергея Федоренко, в 2017 году компания переработает 530-550 тыс. тонн сырья, в 2018 году - до 600 тыс. тонн. Сейчас УГД импортирует нефть из Казахстана, а также принимает на переработку сырье Полтавской газонефтяной компании.

Шебелинский ГПЗ в 2016 году увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% в сравнении с 2015 годом. Предприятие в 2016 году снизило производство бензина на 11,6% в сравнении с 2015 годом  до 156,3 тыс. тонн, мазута  на 7,4%, до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 7,5%  до 116,8 тыс. тонн.

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