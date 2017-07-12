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Открыта самая маленькая звезда Вселенной

 

Международный коллектив астрономов открыл самую малую из известных науке звезду (не считая компактных, фактически мертвых, светил). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, кратко о нем сообщает Popular Mechanics.

Светило EBLM J0555-57Ab в 85 раз тяжелее Юпитера, а по своим размерам немного крупнее Сатурна. Оно вместе с двумя звездами солнечной массы, EBLM J0555-57A и EBLM J0555-57B, является частью тройной системы, расположенной в 600 световых годах от Земли в созвездии Скульптора.

EBLM J0555-57Ab вращается вокруг EBLM J0555-57A, однако практически не отдает свою материю второму. Ученым пока не известны механизмы, благодаря которым возникла исследованная тройная система. Первоначально астрономы полагали, что EBLM J0555-57Ab является крупной экзопланетой, однако последние наблюдения позволили уточнить статус объекта.

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