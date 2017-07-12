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Китай создаст первую зарубежную военную базу

 

Первая военная база Китая за рубежом будет открыта в Джибути - стране в восточной Африке в районе Африканского рога, сообщает South China Morning Post.

Джибути, как отмечают наблюдатели, имеет важное стратегическое значение. Строительство военной базы начато Китаем в 2016 году. В ее задачу будет входить пополнение запасов военных кораблей КНР, которые патрулируют побережья Йемена и Сомали в рамках гуманитарной миссии и поддержания мира, передает Интерфакс.

Китайские власти называют базу "логистическим центром".

Агентство Синьхуа, в частности, отметило, что решение о создании базы было принято обеими странами на основе "дружественных переговоров и в совместных интересах народов обеих сторон".

Центральная китайская армейская газета "Цзефанцзюнь бао" в комментарии написала, что создание базы позволит Китаю нарастить свои возможности в области поддержания глобального мира, в том числе в деле борьбы с международным пиратством.

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