В Абхазии ищут убийц российского туриста

«МВД» сепаратистской Абхазии назначило вознаграждение в один миллион рублей за информацию о преступниках, напавших на российских туристов, в результате чего был смертельно ранен один человек, передает в среду агентство Sputnik Абхазия.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову, 1984 года рождения, было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

«МВД Абхазии назначило вознаграждение в один миллион рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, причастных к убийству российского туриста», — говорится в сообщении агентства.