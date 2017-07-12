Уволенный генерал: «В этот раз Ильхам Алиев меня не простил»

«Когда в первый раз президент Ильхам Алиев уволил зампредседателя «Азербайджанского морского пароходства» Мубариза Мадатова за действия его сына, то он учел заслуги и не тронул меня. Но в это раз уже не простил». Об этом в интервью Qafqazinfo заявил уволенный накануне заместитель начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу Новрузали Оруджев.

Напомним, что увольнение генерала последовало после задержания его сына Рустама Оруджева, нарушившего правила дорожного движения и избившего водителя автобуса.

«Что произошло, того уже не изменить. Мой сын был рекордсменом по прыжкам с парашютом и учился в полицейской академии. Но после наезда на человека, его исключили», - сказал Новрузали Оруджев.

Генерал отметил, что очень сожалеет о произошедшем и о том, что вовремя не наказал своего сына.

«Пусть это будет уроком для всех высокопоставленных чиновников. Еще раз повторяю: Ильхам Алиев в первый раз меня предупредил и лишь во второй раз наказал», - сказал он.