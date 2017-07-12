Брата Гарика Мартиросяна назначили послом Армении в Канаде

Брат телеведущего и художественного руководителя шоу Comedy Club Гарика Мартиросяна назначен чрезвычайным и полномочным послом республики в Канаде. Соответствующий документ подписал президент Армении Серж Саргсян, сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Отмечается, что от этой должности был освобожден Армен Еганян.
Левон Мартиросян — младший брат шоумена Гарика Мартиросяна. Окончил юридический факультет Ереванского государственного университета и Эссекского университета в Великобритании. С 2008 по 2012 год был помощником президента Армении, в 2012-2017 годах — депутатом парламента Армении.