S&P понизило рейтинги Венесуэлы

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные кредитные рейтинги Венесуэлы в местной и иностранной валютах до «CCC-» с «CCC», прогноз негативный.

S&P также подтвердило краткосрочные рейтинги страны в местной и иностранной валютах на уровне «С», сообщает ПРАЙМ.

«Понижение рейтингов отражает продолжающееся ухудшение экономических условий, возрастающую политическую напряженность… Экономическая политика по-прежнему остается неравномерной на фоне очень высокой инфляции», — указывает агентство.

Поскольку около половины дохода правительства поступает из нефтяного сектора, низкие цены на «черное золото» подорвали фискальную политику страны, вызвав значительный дефицит бюджета. После трех лет экономического спада S&P ожидает сокращения реального ВВП страны на душу населения на 7,2%.

Негативный прогноз отражает повышенный риск невыполнения правительством своих обязательств. Неспособность ввести значительные поддерживающие меры для стабилизации экономики может привести к ухудшению внешней ликвидности и невыполнению долговых обязательств. Меры по преодолению политического напряжения в Венесуэле, наряду с корректирующими реформами, могут способствовать снижению риска подрыва управления и волатильности экономической политики.