Нобель Арустамян: «Против правды не попрешь, лучший гранат — в Азербайджане»

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин опубликовал в своем инстаграме видео, на котором его бывший коллега по работе на «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ», армянский бакинец Нобель Арустамян рассуждает об «эталонах».

«Если говорить об эталонах, то эталонный абрикос растет в Армении, — говорит Арустамян. — Самый вкусный абрикос в Армении. Это доказано всеми, в том числе и учеными. Есть такая официальная версия, доказанная абрикосоведами всего мира. Мы, армяне, не претендуем на остальные фрукты-ягоды, но абрикос — в Армении!»

«Тогда долма — в Азербайджане!» — заявил Уткин, подтрунивавший над Нобелем во время его речи.

«Мы пока говорим о фруктах», — парировал армянин.

Уже в комментариях Василий добавил, что «на самом деле Нобель еще сказал, что против правды не попрешь, и лучший гранат — в Азербайджане. Но говорить это публично отказался наотрез».