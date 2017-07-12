В Грузии нашли замену Каладзе

Министром энергетики Грузии назначен Илья Элошвили. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Как отметил Квирикашвили, с 2012 года Илья Элошвили занимал пост первого заместителя министра энергетики и внес большой вклад во все проекты, которые осуществило Министерство энергетики.

«Он был уже министром на протяжении нескольких месяцев. Я уверен, что он успешно справится с важными задачами. У него есть опыт работы в частном и публичном секторе, а также в международных программах. Думаю, Илья будет очень успешным министром энергетики», - заявил Квирикашвили.

Должность министра энергетики стала вакантной после того, как Каха Каладзе был представлен в качестве кандидата в мэры Тбилиси.