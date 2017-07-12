Россиянин с военным билетом задержан в Донбассе

Военнослужащие национальной гвардии Украины задержали на территории Донбасса двух мужчин, среди которых оказался россиянин с военным билетом, сообщает УНИАН.

«В ходе проверки автомобиля «ВАЗ» и документов на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области был замечен пассажир, который, по предварительной информации, в базе проходит как боевик «ЛНР», — сообщает издание.

Отмечается, что этим же военным нарядом во время проверки автомобиля Volkswagen был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, является гражданином России. Он имел при себе военный билет российской армии.

Оба мужчины задержаны и переданы военной контрразведке.