Сеть ресторанов быстрого питания KFC и китайская компания Huawei выпустили новый смартфон в честь 30-летия присутствия фастфуда в Китае, передает Life.

Смартфон ограниченной серии KFC Huawei 7 Plus получил красный корпус с логотипом Huawei и изображением полковника Сандерса. Приобрести гаджет можно за 161 доллар (почти 10 тысяч рублей) на сайте Tmall, китайском эквиваленте Amazon.

KFC Huawei 7 Plus оснащен сканером отпечатков пальцев, 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт постоянной с возможностью расширения до 128 Гбайт с помощью карты Micro SD. Смартфон продается с предустановленной программой KFC, а также с приложением K-Music, которое позволяет выбирать песни для проигрывания в ресторанах KFC в Китае.