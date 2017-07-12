Основной поток российских туристов пришелся на Турцию

Турция на сегодняшний день остается основным выездным направлением для российских организованных туристов — на эту страну приходится около 40% всех забронированных туров, рассказал журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов, передает РИА Новости.

"Основное выездное направление — это, конечно же, Турция. На это направление приходится порядка 40% всех бронирований туров. Это ожидаемо и является естественным", — сказал он, отметив, что в этом году Росстат фиксирует значительный рост турпотока из РФ в Турцию.