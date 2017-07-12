Подписаться на уведомления
 

Основной поток российских туристов пришелся на Турцию

 

Турция на сегодняшний день остается основным выездным направлением для российских организованных туристов — на эту страну приходится около 40% всех забронированных туров, рассказал журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов, передает РИА Новости.

"Основное выездное направление — это, конечно же, Турция. На это направление приходится порядка 40% всех бронирований туров. Это ожидаемо и является естественным", — сказал он, отметив, что в этом году Росстат фиксирует значительный рост турпотока из РФ в Турцию.

904 просмотров


Старости
Обсуждается проведение встречи Алиева и Саргсяна
Обсуждается проведение встречи Алиева и Саргсяна обновлено 01:40
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°
15 Июл 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9548 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Ирак получил из Италии заказанные в 1980 году корабли
Судебное следствие по делу Лапшина завершено Haqqin.az из зала суда
Интерпол отказал Азербайджану в розыске депутата
Инцидент в Джебраиле: пострадали 15 армянских солдат
Ильхам Алиев снова предупредил чиновников
Арас Агаларов: «Кто это выдумал про Эмина? И при чем тут Клинтон?»
Ильхам Алиев поручил ускорить строительство мечети Гаджи Джавад
Прокурор просит для убийц Немцова от 17 лет до пожизненного заключения
Ильхам Алиев о новом этапе американо-азербайджанских отношений
Таможня против гражданина Израиля. Цена вопроса: тысяча манатов эксклюзив
Британская компания покидает Азербайджан
Основной поток российских туристов пришелся на Турцию
KFC выпустила собственный смартфон видео
Россиянин с военным билетом задержан в Донбассе
От Антарктиды откололся айсберг размером с Уэльс
В Нефтчале автомобиль сбил ребенка
В Грузии нашли замену Каладзе
Нобель Арустамян: «Против правды не попрешь, лучший гранат — в Азербайджане»
S&P понизило рейтинги Венесуэлы
Брата Гарика Мартиросяна назначили послом Армении в Канаде
Эрдоган: «Турция вздохнет с облегчением, если ей откажут в приеме в ЕС»
МИД Азербайджана о встрече Мамедъярова и Налбандяна
Саргсян назначил соратника Тер-Петросяна послом в Дании
Юриста Нетаньяху и израильского генерала арестовали из-за коррупции
Уволенный генерал: «В этот раз Ильхам Алиев меня не простил»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться