Британская компания покидает Азербайджан

Компания Petrowell Caspian LTD, являющаяся филиалом британской нефтесервисной компании Petrowell, объявила о ликвидации своего представительства в Азербайджане, пишет в среду ведомственная газета Vergilər Министерства налогов, сообщает Trend.
Кредиторы компании могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, улица М.Мухтарова, 203А, 37.
Petrowell, принадлежащая компании Weatherford, специализируется на проектировании, разработке, производстве и тестировании различного нефтегазового оборудования, используемого при завершении скважин.