В Баку завершился процесс по делу гражданина Израиля Александра Горенштейна, задержанного в середине мая в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана решили, что гражданин Израиля пытался скрыть денежные средства от таможенного досмотра в специально сшитом кармане брюк.

Между тем, как сообщал ранее haqqin.az, Горенштейн еще в 2011 году положил на депозит деньги в Международный банк Азербайджана. Через шесть лет, не нарушая никаких правил, он приехал в Баку и снял накопившуюся сумму. Как рассказал haqqin.az адвокат Мухтар Мустафаев, всего у него было 33 тысячи долларов.

Дело Горенштейна вызвало широкий общественный резонанс. Более того, подключилось и посольство Израиля, которое направило ноту в МИД Азербайджана.

И вот спустя более чем полтора месяца в этой истории поставлена точка. По словам Мустафаева, суд признал Горенштейна виновным по статье 206 часть 1 Уголовного кодекса Азербайджана и оштрафовал его на одну тысячу манатов. Остальные средства, согласно судебному решению, израильтянину необходимо вернуть.

«Горенштейн не собирается оспаривать решение, хотя считает себя невиновным», — рассказал адвокат. По словам Мустафаева, в его практике это уже пятое подобное дело. «В трех случаях мы добивались возвращения денег. По двум остальным жалобы поданы в Европейский суд по правам человека».

При этом в двух делах были применены санкции в отношении людей — штраф в 2000 манатов. А вот Горенштейн отделался одной тысячей манатов.

«Зачем нужен был этот шум, следственные действия? — удивляется юрист. — Стоило ли это того? Законы надо упрощать. Человек был готов оплатить штраф на месте, а вместо этого вынужден был жить в Баку еще полтора месяца, пока шло следствие, допрашивались свидетели».

Как отмечает Мустафаев, президент Ильхам Алиев выступал с инициативой декриминализации уголовного законодательства. «Дело Горенштейна — один из тех случаев, подтверждающих необходимость декриминализации и упрощения законов», — отметил собеседник.