Ильхам Алиев о новом этапе американо-азербайджанских отношений

«Американо-азербайджанские отношения вступили в новый этап», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев рассказал о важности послания президента США Дональда Трампа участникам 24-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» — Caspian Oil&Gas 2017.

Ильхам Алиев также высоко оценил встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Стамбуле несколько дней назад.