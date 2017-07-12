Прокурор просит для убийц Немцова от 17 лет до пожизненного заключения

Прокурор просит для обвиняемых в убийстве Бориса Немцова от 17 лет до пожизненного заключения, передает ТАСС.
29 июня коллегия присяжных заседателей абсолютным большинством признала фигурантов дела — Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — виновными в инкриминируемых им преступлениях и не заслуживающими снисхождения.
Оппозиционер, сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину. Преступники скрылись на автомобиле, орудие убийства не найдено.
Спутница Немцова, украинская фотомодель Анна Дурицкая, не пострадала.