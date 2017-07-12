Ильхам Алиев поручил ускорить строительство мечети Гаджи Джавад

На территории, именуемой «Советской», будут разбиты новые парки, проведены работы по благоустройству, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Ильхам Алиев дал поручение по ускорению строительства нового здания мечети Гаджи Джавад.

Отметим, что по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева для мечети Гаджи Джавад, расположенной по улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку, в том же районе строится новое здание.