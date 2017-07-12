Арас Агаларов: «Кто это выдумал про Эмина? И при чем тут Клинтон?»

Владелец группы "Крокус", миллиардер Арас Агаларов назвал "выдумками" письма, опубликованные сыном президента США Дональда Трампа, в которых фигурирует его сын Эмин Агаларов, с предложением компромата на Хиллари Клинтон.

"Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю", - заявил Агаларов-старший в интервью BFM.

На вопрос, знаком ли он с сыном Трампа, Арас Агаларов ответил, что нет.

"Это Эмин с ним знаком, я с ним не знаком. Ну, мы "Мисс Bселенную" проводили, и тогда там состоялись контакты. Они приблизительно одного возраста, откуда я знаю, в каком ключе они общались. Ну, общались о чем-то, не знаю", - ответил Агаларов-старший и добавил, что сын Трампа "работал с Эмином какой-то период в качестве менеджера, наверное, или продвигал что-то в Америке".

"B общем, он работал. Они общались вместе", - пояснил он.