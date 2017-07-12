Инцидент в Джебраиле: пострадали 15 армянских солдат

Накануне вечером в Карабахе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием армейского грузовика ВС Армении. В результате аварии пострадали до 15 военнослужащих, которые возвращались c артиллерийского полигона, расположенного вблизи Джебраила. Об этом в соцсетях сообщил Владимир Григорян, командир взвода одного из местных подразделений, передает haqqin.az.

В.Григорян сообщил также своему бывшему сослуживцу Саркису Агаджаняну, проживающему ныне в городе Сисиан, что в ДТП пострадали в основном солдаты молодого пополнения из воинской части, дислоцирующейся в Мартуни.

По словам В.Григоряна, прибывшие на место происшествия машины скорой помощи доставили в местный госпиталь всех пострадавших военнослужащих. Состояние троих оценивается как крайне тяжелое.