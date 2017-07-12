Интерпол отказал Азербайджану в розыске депутата

Интерпол ответил отказом на требование Азербайджана объявить чешского евродепутата Яромира Штетину в международный розыск. Об этом сообщает «Радио Прага» со ссылкой на Европейскую народную партию, членом клуба которой является Штетина.

Лионское отделение Интерпола также обратилось к странам-членам, чтобы они устранили требование из своих национальных баз данных и не руководствовались им.

Напомним, Азербайджан объявил в розыск чешского евродепутата Яромира Штетину после его незаконного визита на оккупированные территории. Совместно с евродепутатами из Люксембурга и Кипра он посетил «НКР» в день проведения местного «референдума».