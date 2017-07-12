Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Александра Лапшина, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова в качестве дополнительного свидетеля показания дала сотрудник Центра судебной экспертизы Алмаз Байрамова.

Она сказала, что ей были представлены записи А.Лапшина, сделанные в интернете, и она подготовила оценку этих записей.

Суду была представлена экспертная оценка, в которой указано, что Лапшин неоднократно озвучивал антиазербайджанские призывы. Так, Лапшин называл оккупированный Карабах «Арцахом» и говорил, что Карабах является частью Армении. Также А.Лапшин говорил, что несмотря на то, что его имя занесено в «черный список» МИД Азербайджана, он вновь посетит оккупированный Карабах.

А.Лапшин сказал, что он в своих записях отмечал тот факт, что Армения контролирует принадлежащие Азербайджану высоты. Также он заявил суду, что Карабах на армянском языке называется «Арцах».

Затем судья сказал, что хочет объявить о завершении судебного следствия и спросил мнение сторон процесса по этому поводу. Сторона обвинения и сторона защиты заявили, что не имеют возражений. Судья объявил о завершении судебного следствия.

Очередное заседание суда пройдет 14 июля.