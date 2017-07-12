Ирак получил из Италии заказанные в 1980 году корабли

Ирак получил заказанные правительством Саддама Хусейна в 1980 году корветы типа «Ассад» итальянской постройки, более тридцати лет отстаивавшиеся на приколе в итальянской военно-морской базе Специя. Фотографии кораблей, находящихся в порту Умм-Каср, были опубликованы пользователями иракской группы Tactical Cell в Facebook.

Как отмечает российский блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, корветы «Муса бин Нусейр» и «Тарик бин Зияд», названные в честь полководцев времен арабского завоевания Испании, построены в рамках контракта на 2,4 миллиарда долларов, заключенного в 1980 году. Соглашение предусматривало строительство для ВМС Ирака соединения кораблей в составе четырех фрегатов типа «Лупо», шести корветов типа «Ассад», танкера снабжения и плавучего дока.

После начала ирано-ираской войны правительство Саддама Хусейна смогло частично оплатить лишь док, танкер и два корвета, которые были формально переданы иракским экипажам в 1986 году, но задержаны в Италии до окончательной уплаты. Док и танкер успели в 1986 году уйти в Египет, где дальнейший переход в Ирак был приостановлен из-за продолжавшихся боевых действий, а затем отменен после агрессии Ирака против Кувейта в 1991 году.