Армянский солдат написал письмо азербайджанскому солдату: Ненавижу это место

Армянское издание Epress опубликовало письмо солдата срочной службы армянской армии, адресованное его азербайджанскому другу, с которым он познакомился в Грузии.

«Меня призвали в армию, и два года я буду в самом мною ненавистном месте. Мы довольно много говорили о конфликте наших стран, и у тебя есть общее мнение о моих взглядах насчет всего этого. Так вот, пишу тебе, чтобы ты помнил. Среди многих националистов, нацистов, псевдопатриотов и прочих служу также я. Что бы ты ни услышал об армянской нации (неразборчиво) и армянской армии, знай, что я тоже там. С огромным отвращением и оставленный без выбора», — пишет армянский солдат.

Как он отмечает, единственное, что его хоть как-то успокаивает, это то, что через два года он будет свободен и у него не будет никаких «навязанных на шее долгов».

«Удачи тебе, брат, и знай — нас таких немало!» — завершает свое обращение к азербайджанцу армянский военнослужащий.