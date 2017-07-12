Россия может ввести новый запрет против турецких товаров

Россельхознадзор может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии в связи с продолжающимися случаями выявления нарушений норм РФ и ЕАЭС, сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Как отмечает Россельхознадзор, только за последнее время в пяти пробах молочной продукции (молоко сухое), произведенной предприятием Турции, обнаружено превышение микробиологических показателей. А в сливочном масле, произведенном на одном из предприятий Новой Зеландии, уже дважды обнаружены остатки тетрациклина.

"Становится очевидно, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами этих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации", — подчеркивает ведомство.

"В случае продолжения выявления подобных нарушений Россельхознадзор будет вынужден ограничить поставки молочной продукции, поступающей в Россию с предприятий Турецкой Республики и Новой Зеландии", — говорится в сообщении.