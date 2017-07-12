Песков: «Путин не ждет уступок от Трампа»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет уступок от президента США Дональда Трампа и сама не готова идти на них, передает РИА Новости.

«От президента Трампа никто не ждет уступок Москве, и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа», — сказал он.

По словам Пескова, глава России Владимир Путин никогда не говорил о каких-то уступках и не ставил вопрос подобным образом.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остался доволен встречей с Дональдом Трампом, которая прошла на полях саммита G20.