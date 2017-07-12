Трамп: «Мой сын ни в чем не виновен»

Президент США Дональд Трамп считает «величайшей охотой на ведьм» поиски связей его окружения, в том числе сына, с Россией. Об этом он написал в среду, 12 июля, на своей странице в Twitter.

«Мой сын Дональд сделал вчера все правильно. Он был открыт, прозрачен и невиновен. Это величайшая охота на ведьм в политической истории. Печально!» — отметил глава государства.

Трамп также напомнил об особенностях освещения событий средствами массовой информации. «Помните, когда вы слышите от фейковых СМИ слова «сообщили источники», зачастую эти источники просто выдуманы и не существуют», — написал он.