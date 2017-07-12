Ильхам Алиев: «Мы способны уничтожить любую цель на оккупированных территориях»

«Сегодня мы можем уничтожить любую цель на оккупированных территориях. Но мы должны еще больше укрепить свой военный потенциал. В этом есть необходимость, а наши возможности позволяют нам сделать это», — сказал президент Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что для этого Баку продолжит закупки вооружения.

«Мы покупаем из разных стран новое вооружение, современную военную технику и оборудование. Часть из них уже поступает в Азербайджан, другая часть поступит в будущем, что еще больше повысит наш военный потенциал», — сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что, наладив производство продукции военного назначения, Азербайджан не только обеспечивает себя боеприпасами, но и занимается их экспортом.

«По сравнению с нищей Арменией всю военную технику мы покупаем за свой счет или производим ее в Азербайджане. В этом году в Азербайджане к деятельности приступили два новых военных завода. Сегодня Азербайджан сам обеспечивает себя большим количеством боеприпасов, а также занимается их экспортом», — отметил Ильхам Алиев.