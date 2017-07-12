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Масштабная операция против ИГИЛ в Турции: сотни арестованных

 

Турецкие силы безопасности задержали 233 человека по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство», сообщает Главное управление безопасности Турции, передает РИА Новости.

«В ходе операции, проведенной в 29 провинциях страны, задержаны 233 человека, подозреваемых в причастности к ИГИЛ. Задержанные в ходе операции 25 иностранцев переданы в территориальные миграционные управления», — говорится в сообщении.

Ранее в среду администрация провинции Конья в центральной части Турции сообщила, что при попытке произвести задержание произошла перестрелка, в которой были ликвидированы пять предполагаемых боевиков ИГИЛ, четверо полицейских получили ранения.

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