Яхту монастырю подарил не Путин, а Вагит Алекперов

В пресс-службе Валаамского монастыря опровергли сообщения СМИ о том, что яхту «Паллада» монахам подарил президент России Владимир Путин. В обители сообщили, что судно им передано от нефтяной компании «ЛУКойл», сообщает РИА Новости.

Ранее информацию о причастности президента России к этому подарку опровергал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Яхта «Паллада» была подарена «ЛУКойлом» в 2005 году», — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Валаам 11 июля.