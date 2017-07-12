Украинскую армию вооружат на деньги Януковича

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о дополнительном финансировании оборонной сферы, пишет «Корреспондент».

Правительству поручено внести в Верховную Раду предложение увеличить расходы общего фонда госбюджета на 2017 год на безопасность и оборону на сумму 9,5 миллиарда гривен (3,5 из общего фонда и 6 — из специального фонда госбюджета).

Сюда входят и средства, которые были конфискованы со счетов в «Ощадбанке» и других банках Украины лиц из окружения экс-президента Виктора Януковича.

В частности, 1 миллиард гривен должен пойти на закупку вооружения и военной техники, 1,4 миллиарда — на закупку и производство боеприпасов. Еще миллиард хотят выделить на строительство жилья для военнослужащих.

На современное вооружение и военную технику должны выделить 600 миллионов гривен (в частности, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке нового ракетного вооружения — 300,0 млн гривен, поставку бронетанкового вооружения БМ «Оплот» — 300,0 млн гривен).