Иран откроет больницу в Армении

Лечебница для социально необеспеченных слоев населения может появиться в Армении. Содействие в этом армянской стороне готово оказать иранское общество Красного полумесяца (ОКП), заявил в среду в Ереване председатель ОКП Сейед Амир Мохсен Зияи на встрече с главой армянского Минздрава Левоном Алтуняном, сообщает «Спутник».

«Наши лечебницы, оснащенные необходимым оборудованием и медикаментами, бесплатно обслуживают социально необеспеченных жителей. Мы готовы реализовать и развивать подобный проект и в Армении», — приводит слова Зияи пресс-служба Минздрава Армении.